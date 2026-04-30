Via libera del Consiglio dei ministri al piano casa e al dl per la proroga del taglio delle accise

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano casa, mentre l’incontro è ancora in corso. Contestualmente, è stato dato il via libera anche al decreto legge che proroga il taglio delle accise. Le decisioni sono state comunicate durante la riunione dell’esecutivo, che prosegue senza modifiche ufficiali finora. Nessuna comunicazione è stata ancora diffusa sui dettagli dei provvedimenti o sui tempi di entrata in vigore.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano casa. È quanto si apprende mentre la riunione dell’esecutivo è ancora in corso. Il via libera al provvedimento arriva dunque nel corso della seduta odierna convocata per varare due decreti legge, uno per il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti e il secondo per il Piano casa. Sul tavolo anche un disegno di legge sugli sgomberi. All'esame del governo, inoltre, il decreto legislativo sulla parità di retribuzione tra uomini e donne, su cui è atteso il via libera definitivo, e un decreto legislativo per la promozione del settore florovivaistico. Alla riunione partecipa anche la presidente...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via libera del Consiglio dei ministri al piano casa e al dl per la proroga del taglio delle accise Notizie correlate Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto carburanti. Giorgetti: "Proroghiamo il taglio delle accise fino al 1° di maggio"Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge carburanti che proroga il taglio delle accise fino al primo maggio. Caro-carburanti, oggi Consiglio dei ministri su proroga del taglio delle accise su benzina e dieselIl nuovo decreto carburanti arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato alle 9 a Palazzo Chigi, in un momento cruciale per il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione (2); Terre e rocce da scavo, via libera del Consiglio di Stato al nuovo regolamento - ANCE; Via libera del Consiglio comunale al nuovo Regolamento dei quartieri; Via libera dell’UE alla nona rata del PNRR per l’Italia. Meloni: Passati alla cultura delle riforme. Via libera del Consiglio dei ministri al piano casa e al dl per la proroga del taglio delle acciseVia libera del governo a una serie di provvedimenti chiave: dal Piano casa alla proroga del taglio delle accise, passando per sgomberi, parità salariale e florovivaismo, mentre si attende la conferenz ... ilgiornale.it Piano casa, via libera del cdm. Sul tavolo anche il taglio delle accise sui carburanti e il ddl sugli sgomberiHa preso il via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri convocato per varare due decreti legge, uno per il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti e il secondo per il Piano casa. ilmessaggero.it Perugia, via libera agli interventi di manutenzione nelle scuole di Villa Pitignano, Colle Umberto e Ponte Pattoli Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Dopo il primo via libera al Senato alla proroga delle concessioni balneari in alcune regioni, il tentativo della Lega di estendere la misura è stato bloccato. È stato così fermato l’emendamento, impedendo il “blitz” e la proroga automatica delle concessioni nelle x.com