Un'intercettazione telefonica rivela come gli scafisti convincano i migranti a pagare in anticipo prima di partire. La conversazione è breve e diretta: la richiesta di pagamento avviene prima della partenza, senza mettere in discussione condizioni o motivazioni. La voce, priva di esitazioni, afferma chiaramente che il viaggio si effettua solo dopo aver ricevuto il pagamento.

«Paghi prima e parti quando dico io». La voce arriva secca, senza esitazioni. Non chiede nomi, non chiede documenti, non chiede perché. Vuole sapere solo dove si trova chi chiama, quanti soldi ha e quanto è disposto ad aspettare. Il viaggio dell'immigrato clandestino verso l'Europa comincia così. Abbiamo chiamato uno dei numeri italiani che compaiono su alcune pagine Facebook fingendoci interessati a raggiungere l'Italia e da lì l'Europa, precisamente il Belgio dove abbiamo finto di avere già un fratello che è riuscito ad entrare da qualche anno. Dall'altra parte un uomo, una figura equiparabile a quella di un facilitatore, che parlando un inglese elementare mischiato a qualche parola in arabo, risponde con frasi brevi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al telefono con gli scafisti: "Paghi prima e parti". La prevendita del viaggio clandestino

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