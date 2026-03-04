Un procedimento giudiziario coinvolge l’Asur per bollette telefoniche non pagate. Le prime fatture ammontano a oltre un milione e centomila euro, mentre le successive superano di poco i 1,5 milioni. La disputa si svolge in tribunale, dove le parti sono chiamate a definire i pagamenti dovuti. La questione riguarda le somme richieste per le utenze telefoniche dell’ente.

Ancona, 4 marzo 2026 – Oltre un milione e centomila euro per le prime bollette telefoniche, un altro milione e mezzo per le successive. In mezzo, anni di fatture per linee telefoniche, centralini, circuiti e servizi tecnologici. Protagonisti: l’ex Asur Marche e Tim-Telecom Italia spa. E una battaglia legale che ha attraversato il Tribunale di Ancona fino alla Corte di Appello, tra decreti ingiuntivi, contestazioni e piani di rientro non rispettati. Le fatture che Telecom ha chiesto di pagare Tutto nasce da una raffica di fatture (circa un migliaio, che coprono un periodo che va dal 2015 al 2020) che Tim-Telecom Italia spa, assistita dall’avvocato Paolo De Sanctis Mangelli del foro di Roma, ha chiesto di pagare: 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bollette del telefono in tribunale, scure sull’Asur: “Ora paghi 1,2 milioni”

La figuraccia sull’acqua: "Sindaci responsabili, ora chi ha sbagliato paghi"Il 31 dicembre scadrà l’affidamento delle attuali concessioni, con il rischio di mandare a gara la gestione dell’acqua, assegnando sorgenti,...

Enel, dal decreto bollette impatto sull’utile netto fino a 400 milioni nel 2027Enel prevede un impatto delle misure del decreto Energia sui conti della società pari a circa 200 milioni sull’utile netto del 2026 per effetto...

Altri aggiornamenti su Bollette del

Temi più discussi: Bollette del telefono in tribunale, scure sull’Asur: Ora paghi 1,2 milioni; Come funziona il nuovo bonus bollette per l'elettricità da 115 euro? Isee e requisiti; Decreto bollette: gli aiuti per le imprese; Bollette, spesi 2.055 euro a famiglia nel 2025: la mappa dell'Italia e le stime.

Bollette del telefono in tribunale, scure sull’Asur: Ora paghi 1,2 milioniBraccio di ferro su due maxi decreti ingiuntivi per anni di fatture inevase. L’ex azienda unica condannata in appello nel contenzioso con il gestore ... ilrestodelcarlino.it

Bonus Bollette 2026, come richiederlo e chi può averlo: requisiti, nuove soglie ISEE e come fare domandaScopriamo come richiedere il bonus bollette 2026: sconto in bolletta per famiglie e soglie ISEE, requisiti e guida pratica per ottenere l’aiuto. alfemminile.com

RTTR La Televisione. . LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA SULLE BOLLETTE I prezzi di elettricità e soprattutto gas sono destinati ad alzarsi. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato di Dolomiti Energia, Stefano Granella. Intanto stanno rientrando facebook

Tabarelli (Nomisma Energia): "Bollette su del 15%, il decreto energia già bruciato" x.com