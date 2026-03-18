Un tram si è schiantato a Milano, con il conducente che ha chiamato un collega sei minuti prima dell’incidente. La difesa del conducente afferma che non avrebbe usato il telefono negli istanti precedenti. Le analisi del telefono del tranviere sono state condotte e sono al centro delle indagini in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla responsabilità del conducente e sui tempi della chiamata.

Milano, 18 marzo 2026 - Dalle analisi effettuate dalla difesa sul telefono del tranviere indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, per il deragliamento a Milano del tram 9, non risultano chiamate o altri contatti telefonici nei momenti precedenti all'uscita dai binari e allo schianto contro un palazzo. Risulterebbe, secondo la difesa, rappresentata dai legali Benedetto Tusa e Mirko Mazzali, una chiamata ad un collega, ma effettuata sei minuti prima. Il tramlink si è schiantato contro il palazzo all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto alle 16.11 di venerdì 27 febbraio, causando due morti e una cinquantina di feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato, la chiamata al collega 6 minuti prima della tragedia. La difesa del tramviere: “Escluso uso telefono negli istanti prima”

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