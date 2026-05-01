Al Teatro Golden debutta lo spettacolo “Super” dal 7 al 17 maggio 2026. La produzione vede sul palco attori come Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico e Gianni. Lo show promette di portare in scena momenti divertenti e coinvolgenti, con una narrazione che ruota attorno a personaggi dai poteri speciali. La rappresentazione si inserisce nel cartellone di eventi teatrali della stagione.

Dal 7 al 17 maggio 2026 Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico, Gianni Ferreri in Super con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico con la partecipazione straordinaria di Gianni Ferreri una commedia di Alessandra Merico regia Andrea Palotto una produzione Teatro Novanta E se sul palco approdasse improvvisamente un team di simpatici supereroi? Lo spazio culturale del Teatro Golden apre le porte al nuovo spettacolo “Super”, con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico e la partecipazione straordinaria di Gianni Ferreri, pronti a travolgere di risate la platea dal 7 al 17 maggio 2026.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate. Al via il debutto di “Super”

Notizie correlate

Al Teatro Golden i Centouno smontano il mito tra risate e riflessioni con la commedia “Figli Maschi”Chi almeno una volta nella vita non ha mai pronunciato l’adagio un po’ desueto: “Auguri e figli maschi”? Al Teatro Golden, dal 19 febbraio all’8...

Leggi anche: Al teatro Golden arrivano “I Prescelti”

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate; Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate. Al via il debutto di Super con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico, Gianni Ferreri; Phenomenal Women; PLATEA. Jazz Day e Primo Maggio.

Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risateE se sul palco approdasse un team di simpatici supereroi? Lo spazio culturale del Teatro Golden apre le porte al nuovo spettacolo Super ... ilmetropolitano.it

Al bar dell'RCA, debutto di Dario Salvatori al Teatro GoldenAl Teatro Golden dal 7 al 10 novembre 2024 arriva lo spettacolo Al bar dell'RCA che segna il debutto da attore di Dario Salvatore. Con lui, sul palcoscenico del teatro in via Taranto ci sono Camilla ... romatoday.it

Tre grandi appuntamenti con Roberto Vecchioni e il suo Tour Tra il Silenzio e il Tuono in Sicilia Ieri 29 aprile al Teatro Metropolitan di Catania Stasera 30 aprile al Teatro Golden di Palermo Il 2 maggio al Palaforum G.Bellavia di Agrigento @auditoriumteatrogo - facebook.com facebook

"Phenomenal Women" al Teatro Golden ift.tt/p79ZzWa x.com