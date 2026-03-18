al teatro golden arrivano i prescelti

Al teatro Golden di Roma dal 19 al 29 marzo 2026 va in scena lo spettacolo “I Prescelti”, scritto e diretto da Danilo De Santis. La rappresentazione sarà presentata nel corso di un evento che durerà dieci giorni consecutivi, offrendo al pubblico un’occasione di visione unica. La produzione rientra in un calendario di programmazione teatrale rivolto agli appassionati della scena romana.

“I Prescelti” – Scritto e diretto da Danilo De Santis. Dal 19 al 29 marzo 2026 al Teatro Golden di Roma. Dimenticate le spiagge dorate delle Mauritius e preparatevi al countdown. Mentre il pianeta trema sotto la minaccia di un imminente attacco nucleare, il destino dell’umanità finisce – paradossalmente – nelle mani di un gruppo di improbabili eroi. Al teatro Golden “I Prescelti” missione Androdoco. Tutto ha inizio con il caos: Antonello e Lavinia sono pronti a imbarcarsi per una vacanza da sogno, ma il destino ha altri piani. Ursula, l’amica di sempre, irrompe nelle loro vite con un annuncio catastrofico: il “Piano McLoud” è ufficialmente attivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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