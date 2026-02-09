Al Teatro Golden i Centouno smontano il mito tra risate e riflessioni con la commedia Figli Maschi

Al Teatro Golden, i Centouno smontano il mito degli “Auguri e figli maschi” con la commedia “Figli Maschi”. Dal 19 febbraio all’8 marzo, il palco si riempie di risate e riflessioni con Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli e le attrici Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo. La regia è di Leonardo Buttaroni, e lo spettacolo mette in discussione le tradizioni e i pregiudizi legati al concetto di famiglia.

dal 19 febbraio all' 8 marzo 2026 I Centouno in Figli Maschi con I Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) e con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo di Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli regia Leonardo Buttaroni una produzione Lea Production Chi almeno una volta nella vita non ha mai pronunciato l'adagio un po' desueto: "Auguri e figli maschi"? Al Teatro Golden, dal 19 febbraio all'8 marzo, i bravissimi Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo, portano in scena lo spettacolo "Figli Maschi".

