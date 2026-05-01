Al Donizetti Guitar Festival i linguaggi intensi delle 6 corde

Dal 6 maggio prende il via al Donizetti Guitar Festival, una rassegna dedicata alla chitarra che si svolge nella chiesa della Madonna del Bosco. Per questa edizione sono previsti concerti con artisti di fama e giovani talenti, offrendo un percorso tra diversi stili e tecniche. La manifestazione proseguirà con una serie di appuntamenti che offriranno al pubblico momenti di musica intensa e coinvolgente.

LA RASSEGNA. Dal 6 maggio il via ai concerti nella chiesa della Madonna del Bosco con artisti di fama e giovani promesse. Torna in città il «Donizetti Guitar Festival», la rassegna dedicata all’arte delle sei corde promossa dal Politecnico delle Arti di Bergamo. Dal 6 al 26 maggio la città accoglierà artisti di fama, giovani promesse e un pubblico sempre più ampio e appassionato. Sotto la direzione artistica del maestro Giulio Tampalini, il festival propone un calendario ricco e articolato. Ad aprire la rassegna, mercoledì 6 maggio alla chiesa della Madonna del Bosco, il concerto di Carlotta Dalia e Giulio Tampalini. Due interpreti di generazioni diverse accomunati da una visione artistica intensa e raffinata.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Al Donizetti Guitar Festival i linguaggi intensi delle 6 corde Notizie correlate Leggi anche: Torna il «Donizetti Guitar Festival», una dichiarazione d’amore a sei corde Leggi anche: Guitar Days, la magìa delle sei corde. Gli strumenti mitici e i live (gratuiti): "La musica è passione e meraviglia" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Donizetti Guitar Festival, una dichiarazione d’amore a sei corde; Al Donizetti Guitar Festival i linguaggi intensi delle 6 corde; Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio); Torna il Donizetti Guitar Festival una dichiarazione d’amore a sei corde. Al Donizetti Guitar Festival i linguaggi intensi delle 6 cordeLA RASSEGNA. Dal 6 maggio il via ai concerti nella chiesa della Madonna del Bosco con artisti di fama e giovani promesse. Torna in città il «Donizetti Guitar Festival», la rassegna dedicata all’arte d ... ecodibergamo.it Torna il «Donizetti Guitar Festival», una dichiarazione d’amore a sei cordeUn classico della musica contemporanea come «Suzanne» del cantautore canadese Leonard Cohen e un antico brano di un trovatore francese del dodicesimo secolo come Bernart de Ventadorn. Mozart, Schubert ... ecodibergamo.it EVENTO CONSIGLIATO di OGGI: Electric Radius Guitar Circle Ensemble in concerto, Auditorium Mozzoni – Mozzo 30 Aprile 2026 Mozzo: dieci chitarre, sei paesi, un concerto unico – Electric Radius in tour Ingresso libero – un'occasione culturale di altissimo l - facebook.com facebook