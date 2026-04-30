Flotilla il presidio al Colosseo si trasforma in un corteo VIDEO

Un presidio organizzato per la Flotilla al Colosseo si è evoluto in un corteo che ha attraversato i Fori Imperiali e si è diretto verso Piazza Santi Apostoli, passando per Piazza Venezia. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi manifestanti, che si sono mossi lungo le strade storiche della zona centrale della città. La manifestazione si è svolta senza incidenti segnalati, con il corteo che ha continuato il suo percorso in modo pacifico.

AGI - Il gran numero di partecipanti al presidio per la Flotilla al Colosseo si è trasformato in un corteo che ha percorso i Fori Imperiali verso Piazza Venezia per raggiungere Piazza Santi Apostoli. "Roma lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare", il coro dei partecipanti. La polizia ha bloccato il passaggio davanti all'Altare della Patria e il corteo al grido di "Palestina libera", ha proseguito la marcia nella caratteristica cornice della passeggiata lungo il mercato di Traiano. Mobilitazione anche a Bari per un attivista ferito. Una mobilitazione urgente è stata convocata a Bari. A denunciare il "sequestro" dell'imbarcazione e delle persone a bordo è la Global Sumud Flotilla Puglia, che parla di intervento della marina israelian.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Flotilla, il presidio al Colosseo si trasforma in un corteo (VIDEO) Notizie correlate Leggi anche: Global Sumud Flotilla, in migliaia al presidio davanti alla Prefettura, poi il corteo “Giù le mani dalla Flotilla”: il presidio diventa corteo | FOTOCresce l’attesa e la tensione per il sequestro della Global Sumud Flotilla e per Angela, attivista dei Municipi Sociali, tra le persone fermate dalla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Una bolognese fra gli attivisti della Flotilla fermati da Israele. Stasera presidio al Nettuno; Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; Buon vento Flotilla: presidio al Molo Dalmazia per sostenere la missione verso Gaza; Global Flotilla, tre marchigiani verso Gaza: Un’utopia necessaria. Pronti ai rischi. Flotilla, a Milano il presidio diventa un corteo: Blocchiamo tutto(LaPresse) Il presidio davanti alla prefettura di Milano, in corso Monforte, si è trasformato nel pomeriggio in un corteo verso piazzale Loreto. Alcune migliaia di persone stanno ... ilmattino.it Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. 'Saranno rilasciati nelle prossime ore'Lo stop al largo di Creta, fermati 175 attivisti. l'Ue: 'La libertà di navigazione deve essere rispettata' (ANSA) ... ansa.it Ieri sera, un nuovo attacco alla flotilla. L’ennesima intimidazione fascista che non è che un piccolo esempio di quanto ogni giorno succede in Palestina. Non ci sorprende l’arroganza del regime sionista che colpisce con un atto di infame pirateria le nostre com - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Gli attivisti della Flotilla saranno rilasciati in Grecia nelle prossime ore. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar #ANSA x.com