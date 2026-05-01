AI e lavoro | il rischio maggiore per i professionisti ben pagati

Un nuovo rapporto evidenzia che i professionisti con redditi più elevati, superiori del 47% rispetto alla media, sono più esposti ai rischi legati all’intelligenza artificiale. Il documento analizza le differenze di vulnerabilità tra diverse categorie di lavoratori, sottolineando come le figure meglio retribuite siano più a rischio di perdere il proprio impiego a causa dell’automazione e delle nuove tecnologie. Il rapporto si concentra sulle potenziali conseguenze dell’avanzamento dell’AI sul mercato del lavoro.

?? Cosa sapere Il report Anthropic indica che i professionisti con redditi superiori del 47% sono più esposti. L'automazione dei ruoli entry-level causa un calo del 14% nelle assunzioni tra i 22-25 anni. Il nuovo report di Anthropic rivela che i lavoratori con carriere consolidate e stipendi superiori alla media sono i soggetti più esposti all'automazione generativa, ribaltando la storica idea che l'innovazione tecnologica colpisca prioritariamente i settori manuali. Lo studio, intitolato La .🔗 Leggi su Ameve.eu

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