Direttori generali Stefani | Ho chiesto ai professionisti lavoro di squadra Come li ho scelti? Ascoltando anche i cittadini

Il direttore generale ha annunciato dodici nuove nomine senza favoritismi e senza pressioni esterne. Ha spiegato di aver selezionato i professionisti attraverso un processo che ha incluso anche l’ascolto delle opinioni dei cittadini. Stefani ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra i nuovi incaricati, senza fare riferimento a eventuali influenze o pressioni di altra natura.

Dodici nomine nuove di zecca e nessuno che l’abbia tirato per la giacchetta? Neanche un po’? Alberto Stefani scuote la testa. Il presidente della Regione Veneto aveva detto che avrebbe fatto l’impossibile per assicurare la guida delle Ulss e degli enti sanitari nel momento stesso in cui i “vecchi” direttori generali sarebbero scaduti nell’incarico e così è stato. Ieri, ultimo giorno di lavoro per i “vecchi” fino alle ore 23:59. E sempre ieri, in mattinata, la firma degli incarichi ai nuovi direttori, di fatto in carica dalla mezzanotte. Tredici decreti se si considera anche l’Ulss 1 Dolomiti dove Giuseppe dal Ben è già commissario e resterà... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Sanità veneta, 'corvi' e nomine. Ma Stefani tira dritto: direttori generali prontiVENEZIA - Volano i “corvi” sul Canal Grande attorno alle nomine dei direttori generali in sanità.

