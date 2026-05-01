Agricoltura Confeuro e Labor a Bari tra ascolto e formazione

A Bari, la Confederazione Agricoltori Europei e il centro di formazione Labor hanno avviato un nuovo ciclo di incontri dedicati agli operatori del settore agricolo. L’obiettivo è ascoltare direttamente le esigenze e le richieste di cittadini e lavoratori impegnati nell’agricoltura, mentre si svolgono sessioni di formazione per aggiornare le competenze. La tappa si inserisce in un tour nazionale volto a coinvolgere attivamente chi lavora nel settore primario.

“Non si ferma il tour della Confederazione Agricoltori Europei e di Labor, ente promosso dalla Confeuro, in giro per l’Italia al fine di ascoltare le istanze di cittadini e lavoratori del settore primario. Dopo le tappe di Lazio, Veneto, Abruzzo, Piemonte, Campania, Molise e Sicilia, la primavera.🔗 Leggi su Baritoday.it

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