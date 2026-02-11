Questa mattina ad Avezzano è partito un evento dedicato all’agricoltura locale. L’iniziativa di Confeuro si svolge sabato 14 febbraio, dalle 9, al Globo Center. Tra i presenti anche il presidente nazionale Andrea Tiso, che ha incontrato giovani agricoltori e rappresentanti del territorio. La giornata punta a mettere in luce le sfide e le opportunità del settore agricolo nella zona.

All’evento, che si svolgerà sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Centro Commerciale Globo Center di Avezzano, parteciperà anche il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso. Avezzano si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato al futuro dell’agricoltura e allo sviluppo del territorio. Sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Centro Commerciale Globo Center di Avezzano, si terrà l’iniziativa “ Agricoltura e Territorio nel Fucino – Innovazione, Giovani e Filiere Locali”. organizzata da Confeuro Marsica nell’ambito della manifestazione “ Calici & Sapori d’Amore”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avezzano, l’agricoltura tra giovani e territorio: al via l’iniziativa Confeuro

Approfondimenti su Avezzano Agricoltura

#Confeuro-Regione Lazio || La regione Lazio e Ismea annunciano nuove misure per aiutare i giovani agricoltori.

Il Mercosur e Confeuro sottolineano l’importanza di mantenere clausole di salvaguardia e controlli più stringenti per proteggere l’agricoltura europea.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Avezzano Agricoltura

Argomenti discussi: Avezzano, l’agricoltura tra giovani e territorio: al via l’iniziativa Confeuro; Confeuro Marsica apre l’Ufficio Agricoltura: nuovo sportello a sostegno di imprese e lavoratori; CONSIGLIO ABRUZZO: CONVOCATE COMMISSIONI VIGILANZA E AGRICOLTURA, LA SETTIMANA POLITICA; Il futuro del movimento merita una riflessione.

Avezzano, l’agricoltura tra giovani e territorio: al via l’iniziativa ConfeuroAvezzano si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato al futuro dell'agricoltura e allo sviluppo del territorio. Sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Centro Com ... newtuscia.it

Contratti di rete, la svolta è realtà: Confagricoltura L’Aquila guida il cambiamento dell’agricolturaUn cambio di passo organizzativo e normativo dopo anni di lavoro sui tavoli decisionali Avezzano. Ieri 27 gennaio 2026, ad Avezzano, Confagricoltura L’Aquila ha riunito imprenditori ... terremarsicane.it

Avezzano, l’agricoltura tra giovani e territorio: al via l’iniziativa Confeuro All’evento, che si svolgerà sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Centro Commerciale Globo Center di Avezzano, parteciperà anche il presidente nazionale Confeuro, Andrea - facebook.com facebook