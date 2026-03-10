Agricoltura del Lazio tra criticità e rilancio | ecco il report Confeuro

Un nuovo report di Confeuro analizza lo stato dell'agricoltura nel Lazio, evidenziando le principali criticità del settore e le dinamiche occupazionali. Viene anche affrontato il tema delle prospettive di rilancio per i giovani che lavorano in agricoltura. Il documento fornisce dati aggiornati e approfondimenti sulle sfide e le opportunità che caratterizzano l’agricoltura regionale.

Agricoltura del Lazio tra criticità e rilancio. Un territorio regionale dalla storica vocazione agroalimentare, con al suo interno Roma, il comune agricolo più grande d'Europa per estensione (63.