Agricoltori della Basilicata hanno consegnato un ultimatum alla Giunta regionale, chiedendo le dimissioni di Cicala entro il primo maggio. La richiesta deriva da disaccordi sulla gestione delle risorse idriche, che coinvolgono direttamente le attività agricole della zona. La questione ha portato a un confronto acceso tra rappresentanti degli agricoltori e le autorità regionali, senza che siano ancora stati trovati accordi definitivi.

? Cosa sapere Il Coordinamento Agricoltori Basilicata chiede le dimissioni di Cicala il primo maggio.. I produttori richiedono risarcimenti per i danni subiti durante il maltempo dell'1 aprile.. Il Coordinamento Agricoltori Basilicata lancia un ultimatum alla Giunta regionale questo primo maggio, chiedendo le dimissioni immediate di Cicala e la risoluzione del caso acque lucane dopo trenta giorni di stallo dai danni dell’1 aprile. Mentre i campi della Basilicata restano spogli e i bacini idrici sono colmi d’acqua, le famiglie degli agricoltori contano ancora i danni subiti durante il maltempo dello scorso 1° aprile. La rabbia è palpabile tra chi ha i raccolti distrutti e non riceve risarcimenti, mentre la politica sembra ferma a guardare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltori in Basilicata: ultimatum alla Giunta sulla gestione acque

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