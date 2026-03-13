Coldiretti ha chiesto alla Regione che la gestione dei consorzi di bonifica e di irrigazione rimanga nelle mani degli agricoltori. La richiesta si basa sulla necessità di garantire un controllo diretto sulle risorse idriche destinate alle risaie. La questione riguarda quindi l’amministrazione e l’utilizzo dell’acqua destinata alla produzione agricola nelle zone interessate. La Regione deve decidere come procedere in merito.

"La gestione dei consorzi di bonifica e di irrigazione deve rimanere agli agricoltori, perché l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli unici come quelli delle risaie della Lomellina, senza cui sono a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività del settore agroalimentare italiano". Ha usato queste parole Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia, che ha organizzato l’incontro con l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi, tenuto alla Borsa Merci di Mortara, con un centinaio di agricoltori provenienti da tutta la Lomellina. Nel corso della mattinata è stato affrontato anche il tema dei controlli sulle importazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gestione acqua e risaie. Coldiretti alla Regione: "Resti agli agricoltori"

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