Agguato notturno al Quarticciolo commando apre il fuoco nella nota piazza di spaccio

Nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio, un uomo è stato ferito da diversi colpi di pistola in via Ostuni, nel quartiere Quarticciolo. L’episodio, avvenuto intorno all’una, si configura come un’agguato, con un commando che ha aperto il fuoco nella nota piazza di spaccio della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Un blitz che ha tutti i connotati dell’agguato. Intorno all’una di notte, tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio, un uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola in via Ostuni, al Quarticciolo. A colpirlo sarebbe stato un commando composto da almeno tre persone.Tentato omicidio al.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Sparatoria a Magenta: uomo gambizzato in strada. L’agguato in un’area nota per lo spaccio di drogaUn uomo con una vistosa ferita sanguinante alla tibia, provocata presumibilmente da un colpo d'arma da fuoco, è stato soccorso questa sera, poco dopo... Roma: spaccio di droga al Quarticciolo, sei arrestiAvevano progettato astuti nascondigli per la droga, celandola tra le condutture idrauliche, tra le fioriere e nei terreni coltivati a frutta.