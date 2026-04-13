Sparatoria a Magenta | uomo gambizzato in strada L’agguato in un’area nota per lo spaccio di droga

Questa sera a Magenta un uomo è stato ferito alla tibia durante uno scontro a fuoco avvenuto in una zona nota per attività di spaccio di droga. La vittima, con una ferita sanguinante, è stata soccorsa poco dopo le 20. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche sul movente e sui responsabili.

Un uomo con una vistosa ferita sanguinante alla tibia, provocata presumibilmente da un colpo d'arma da fuoco, è stato soccorso questa sera, poco dopo le 20.30, a Magenta (Milano) dai sanitari del 118 e dai carabinieri di Abbiategrasso. L'uomo, di origini nordafricane, è stato soccorso inizialmente da un passante sulla strada provinciale 128, vicino a un'area nota per essere un luogo di spaccio. Il passante ha poi chiamato i soccorritori. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatoria a Magenta: uomo gambizzato in strada. L’agguato in un’area nota per lo spaccio di droga Agguato nella notte, gambizzato un uomo: corsa in ospedaleIeri sera, intorno alle 23 e 30, i carabinieri sono intervenuti a via Castel Belvedere a Marano di Napoli. Spari al Parco delle Groane, l’agguato per lo spaccio di droga: morto un 24enne, ferito un 19enneMisinto (Monza Brianza), 25 Gennaio 2026 - Un agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle Groane quello che ieri...