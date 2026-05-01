Aggressione in centro cinque contro uno | 20enne in ospedale

Nella notte in piazza De Ferrari, intorno alle 00:30, un giovane di 20 anni è stato soccorso dopo essere stato coinvolto in un'aggressione. Sul posto sono intervenute le squadre della Croce Bianca Genovese, che hanno effettuato in totale nove interventi tra le diverse sedi. La vittima è stata portata in ospedale, e la polizia sta indagando sull'accaduto, che ha visto cinque persone coinvolte contro una sola.

Notte movimentata per i soccorritori della Croce Bianca Genovese, le squadre della sede e de distaccamento Carignano hanno effettuato un totale di nove interventiAggressione in piazza De FerrariIntorno a mezzanotte e mezza in piazza De Ferrari è stato soccorso un ragazzo di vent'anni, italiano.🔗 Leggi su Genovatoday.it Ep. 10 Exclusive Interview With a Critically Ill Christian: Persecution in the ICU Notizie correlate Accoltellato al cuore in pieno centro, 20enne muore in ospedaleÈ stato accoltellato al cuore a Lecco in via Sassi, in pieno centro e a pochi passi dalla stazione ferroviaria nella notte tra sabato 28 febbraio e... Turate, violenta aggressione in centro: 30enne ferito e in ospedaleUn uomo di 30 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano dopo essere stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Uccisione Lucia Tognela, primi riscontri dall’autopsia: escluso un malore; Sondrio, donna di 59 anni morta sbranata dai cani in un bosco a Trivigno; Notte horror per due crocieristi: accerchiati, picchiati e rapinati. Otto arresti; Gemelli aggrediti, il decesso di Fabio rimescola le carte. La difesa: Il coma non fu conseguenza del pugno. Calciatore ferito nel centro di Napoli, spunta il video della brutale aggressione: in cinque contro unoNapoli – «È stato come vederlo accoltellare un’altra volta». Nelle parole di Dorotea Pirolozzi c’è tutto il peso di un incubo che non vuole finire, riacceso brutalmente dalla diffusione di un video ... ilsecoloxix.it L’aggressione in piazza: una spedizione punitiva con cinque giovani nei guaiFERMO Aggressione in piazza del Popolo: cinque denunciati. Nei guai sono finiti tutti ragazzi intorno alla ventina, nordafricani. È l’esito di un’indagine lampo effettuata dalla polizia, dopo quanto ... corriereadriatico.it La madre del 17enne accusato dell’aggressione all’imprenditore Galletti a Mignagola di Carbonera: «Mio figlio ha sbagliato, ma non è un mostro. Abbiamo sempre pagato per i suoi errori. Non siamo una famiglia sbagliata né violenta, i servizi sociali non bast - facebook.com facebook Il Sud Africa e la sfida aperta del contrasto alla xenofobia L’aggressione di un migrante ghanese riporta l’attenzione su un annoso problema Giovanni Benedetti, L’Osservatore Romano x.com