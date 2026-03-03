Accoltellato al cuore in pieno centro 20enne muore in ospedale

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato al cuore nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo a Lecco, in via Sassi, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poco dopo. L’episodio è avvenuto nel centro della città, attirando l’attenzione sulla sicurezza nell’area.

È stato accoltellato al cuore a Lecco in via Sassi, in pieno centro e a pochi passi dalla stazione ferroviaria nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Portato d'urgenza in ospedale, nella giornata di ieri, 2 marzo, non c'è stato più niente da fare per un 20enne residente a Carnate.