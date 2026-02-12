Palermo aggressione in via Libertà | 56enne accoltellata fermato uomo con disturbi psichiatrici Indagini in corso

Una donna di 56 anni è stata accoltellata questa mattina in via Libertà, nel centro di Palermo. Un uomo con problemi psichiatrici è stato subito fermato dalla polizia. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulla dinamica dell’aggressione, che ha sorpreso i passanti e creato paura tra i residenti. La vittima è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma si trova sotto cura.

Palermo Sotto Shock: Donna Accoltellata in Via Libertà, Fermato un Aggressore con Problemi Psichiatrici. Palermo è scossa da un violento episodio avvenuto ieri sera in via Libertà, una delle principali arterie del centro. Una donna di 56 anni è stata accoltellata e un uomo con pregressi problemi psichiatrici è stato prontamente fermato dalla polizia. Le condizioni della vittima sono gravi, ma al momento stabili. Dinamica dell’Aggressione: Un Attacco Improvviso nel Cuore della Città. L’allarme è scattato intorno alle 21:06 di giovedì 12 febbraio 2026, all’incrocio tra via Mondini e via Libertà. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, aveva appena lasciato un salone di parrucchieri quando è stata aggredita dall’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una donna di 56 anni è stata aggredita e accoltellata giovedì pomeriggio in via Libertà, a Palermo.

Una donna di 56 anni è stata ferita gravemente in strada, in via Libertà a Palermo.

Coltellate alle spalle mentre cammina in centro, grave donna a PalermoUna donna di 56 anni è stata accoltellata alla schiena, con più fendenti, nel pieno centro di Palermo. E' accaduto poco dopo le 18.30 in via Libertà, all'altezza di via Mondini. La donna, che perdeva ... adnkronos.com

Palermo, donna accoltellata in via Libertà, c’è un fermato FOTO VIDEOPALERMO – C’è un fermato per il tentato omicidio di via Libertà. I poliziotti hanno rintracciato un uomo di 51 anni che soffrirebbe di problemi psichiatrici. In passato era stato anche ricoverato. Ha ... livesicilia.it

