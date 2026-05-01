Aggredita un' operatrice la Asl trasferisce il Circolo di salute mentale del Pionta

Un episodio di aggressione a un’operatrice ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nel centro di salute mentale del Pionta. Dopo la diffusione della notizia sui social, l’azienda sanitaria ha emesso una nota ufficiale, spiegando alcune decisioni, tra cui il trasferimento del Circolo di salute mentale. La vicenda sembra aver perso intensità, almeno in parte, dopo gli interventi delle autorità sanitarie.

L'aggressione a un'educatrice, l'allarme sui social, poi la nota della Asl e un caso che sembra essersi sgonfiato, almeno in parte. Ieri, 29 aprile, l'associazione di promozione sociale e sportiva Pionta, nata all'interno del Dipartimento di salute mentale, ha pubblicato sulla pagina Facebook un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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