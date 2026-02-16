Salute Mentale l' Asl proroga i termini per la ricerca di un immobile in affitto | nuova scadenza il 10 marzo

L'ASL di Livorno ha deciso di prorogare i termini per trovare un immobile in affitto, a causa delle numerose richieste ricevute finora. La scadenza per presentare le offerte slitta al 10 marzo, perché l’ente vuole dare più tempo alle agenzie immobiliari e alle associazioni interessate. L’obiettivo è trovare una struttura adatta nella zona sud della città, che possa ospitare un centro di salute mentale, un centro diurno e una residenza psichiatrica. La decisione è arrivata dopo aver ricevuto diverse richieste di chiarimenti da parte dei potenziali affittuari.

Nuova scadenza per la presentazione delle offerte ad Asl in merito alla ricerca di un immobile in affitto nel comune di Livorno - zona sud - da adibire a Struttura residenziale psichiatrica, Centro salute mentale e Centro diurno. Adesso ci sarà tempo fino alle 12 di martedì 10 marzo 2026, dopo il primo avviso che aveva come scadenza il giorno 10 febbraio. Ogni richiesta di informazione o chiarimento potrà essere inviata esclusivamente via pec all’indirizzo di posta elettronica [email protected] indirizzandola specificamente al responsabile del procedimento, fino ai 7 giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle proposte.🔗 Leggi su Livornotoday.it Salute Mentale, l'Asl torna a cercare un immobile in affitto: proposte entro il 10 febbraio L'ASL ha avviato una nuova ricerca di un immobile in affitto nella zona sud della città, destinato a ospitare una struttura residenziale psichiatrica, un centro di salute mentale e un centro diurno. Mancano 10 giorni alla scadenza del bando per l’iscrizione a “Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale” Mancano solo 10 giorni alla scadenza per iscriversi gratuitamente a “Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale”, in programma al Museo MAXXI di Roma dal 15 al 18 aprile 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dalla Bibbia alle Asl, la salute mentale inizia prima della nascita; Oristano: arriva Agorài, un incontro per discutere di salute mentale; Mochi (Asl Rm1): Con CAREmotions avviciniamo i giovani ai temi di salute; Recco - Casa della Comunità. Dalla Bibbia alle Asl, la salute mentale inizia prima della nascitaIl cardinal Ravasi e lo psichiatra Ammanniti tra le voci del Dialogo sulla salute mentale promosso e ospitato da Angelini Pharma con il Cortile dei Gentili. Incrementare i servizi, per una presa in ... vita.it Internet, Mochi (Asl Rm1): Parlare ai giovani con loro linguaggio su importanza salute mentale(Adnkronos) - Per riuscire ad avvicinare con appropriatezza i giovani ai servizi giusti è fondamentale riuscire a parlare il loro linguaggio. Video come quelli realizzati dagli studenti nell'ambito d ... msn.com Salute mentale, in Sicilia più posti letto e più spesa della media nazionale #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook #Salute #mentale. “Disturbi depressivi aumentati del 154% nell’ultimo decennio”. L’allarme della Caritas x.com