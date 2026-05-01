Aggredì infermiere e guardia giurata al pronto soccorso di Chieti condannato a 2 anni e 8 mesi

Il 26enne di Chieti è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per aver aggredito un infermiere e una guardia giurata nel pronto soccorso dell’ospedale locale lo scorso 26 marzo. La vicenda ha portato a una sentenza in tribunale, che ha stabilito la pena per l’uomo coinvolto nell’episodio di violenza avvenuto in quella struttura sanitaria.

È stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione il 26enne di Chieti che lo scorso 26 marzo aveva aggredito un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale di Chieti e una guardia giurata. La notizia è stata diffusa dall’Ansa.La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale di Chieti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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