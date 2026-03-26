Paziente del pronto soccorso aggredisce un infermiere e una guardia giurata | per fermarlo i poliziotti devono usare il taser

Da chietitoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paziente in attesa al pronto soccorso di un ospedale di Chieti ha aggredito un infermiere e una guardia giurata intervenuta per bloccarlo. Per fermarlo, gli agenti di polizia hanno dovuto utilizzare un taser. L'episodio si è verificato senza ulteriori dettagli disponibili sui motivi dell'aggressione o sulle conseguenze per le persone coinvolte.

L'episodio di violenza all'alba di giovedì 26 marzo all'ospedale di Chieti, dove l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato; i due feriti hanno riportato lesioni guaribili in 12 giorni Si trovava al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti come paziente e, all'improvviso, ha aggredito un infermiere e la guardia giurata intervenuta per difenderlo. Alba shock, quella di giovedì 26 marzo, nel policlinico Santissima Annunziata, dove l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato intorno alle 5 dagli agenti della volante della questura teatina, immediatamente intervenuti dopo che è stato lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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