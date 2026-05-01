Affrontiamo i problemi dell’Umbertino

Le discussioni sull’Umbertino si sono fatte spesso accese, con polemiche che si ripetono senza trovare una soluzione condivisa. Da un lato, si critica la mancata convocazione delle Commissioni, dall’altro si contestano le riunioni che vengono organizzate, con accuse che spesso si contraddicono tra loro. La questione rimane aperta, senza una posizione univoca o decisioni definitive che possano accontentare tutte le parti coinvolte.

Polemiche inutili e contraddittorie: prima si contesta perché le Commissioni non vengono convocate, poi perché vengono convocate, e infine perché non rispondono a una logica a propria immagine e somiglianza. Il consigliere Montefiori dovrebbe chiarire cosa contesta davvero. La Commissione opera in piena autonomia, non è influenzata dalla Giunta e lavora secondo regole chiare. Botta e risposta tra il consigliere della minoranza Montefiori e il presidente della IV Commissione Consiliare Oscar Teja (nella foto), sulla convocazione della riunione del 12 maggio. All’ordine del giorno l’analisi delle problematiche del quartiere Umbertino con audizione di di Andrea Canini, presidente dell’associazione Pro Spezia Ciassa Brin.🔗 Leggi su Lanazione.it

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