Affrontiamo un impegno cruciale

Domani si decide la prima posizione nel girone L della FIBA Europe Cup. KK Bosna BH Telecom ospita UNA Hotels Reggio Emilia in una sfida decisiva. La squadra italiana si gioca il passaggio diretto ai quarti, mentre i padroni di casa puntano a conquistare il primo posto e un vantaggio nel sorteggio. L’atmosfera è calda e gli occhi sono puntati su questa partita che può cambiare le sorti del girone.

Domani si decide l’esito del primo posto nel girone L del Second Round della FIBA Europe Cup, quando KK Bosna BH Telecom ospita UNA Hotels Reggio Emilia alle palla a due alle ore 19:30 presso l’Arena Mirza Delibašić. Entrambe le squadre sono già qualificate ai quarti di finale e puntano a chiudere al meglio questa fase, consolidando una posizione favorevole in chiave accoppiamenti successivi. Nel turno conclusivo della precedente tornata, la UNA Hotels Reggio Emilia ha ceduto in trasferta ai rumeni del CSM Oradea con 81-77, mentre il Bosna BH Telecom ha ottenuto una preziosa vittoria sul parquet del Cedevita Junior con 79-86. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Affrontiamo un impegno cruciale Approfondimenti su Bosna BH Telecom "Affrontiamo una squadra molto competitiva" Depressione connessa alla gravidanza: "L’affrontiamo con screening precoci" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. NIS2: smettila di cercare scorciatoie Oggi vogliamo condividere con voi questa fantastica recensione lasciata da un nostro cliente Per noi è sempre motivo di grande orgoglio, perché ogni giorno affrontiamo il nostro lavoro con passione, impegno e attenzione per i dettagli. Grazie di cuore per l - facebook.com facebook Il prossimo impegno vedrà i gialloblù affrontare la Sampierana nell’anticipo di Sabato 14 #SantarcangelodiRomagna #Sport x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.