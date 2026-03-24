«Gli italiani si sono espressi chiaramente e hanno bocciato una modifica della Costituzione che, come la magistratura e parte della società civile avevano evidenziato, non avrebbe risolto nessuno dei tanti problemi che affliggono la giustizia e che toccano i cittadini». Lo ha dichiarato dopo la vittoria del no al referendum, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia. «Questo non vuol dire che abbiamo una giustizia soddisfacente ed efficiente - ha aggiunto il capo dei pm -. Perciò da ora è necessario lavorare con sobrietà e concretezza alla soluzione delle questioni reali, cominciando col potenziare mezzi e risorse». Secondo il procuratore... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dopo il voto parlano i procuratori di Palermo e Messina: «La volontà degli italiani è chiara, ora affrontiamo i problemi reali»

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