Durante una diretta Twitch condotta da Anna Jay, Jack Perry ha avuto un alterco con Sean Ross Sapp. L’evento, iniziato come un tentativo di chiarimento sul futuro di Perry in AEW, si è trasformato in un confronto acceso e molto intenso, con toni sopra le righe e momenti di forte tensione. La discussione ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti online, modificando drasticamente il corso della trasmissione.

Jack Perry ha acceso gli animi durante una live Twitch di Anna Jay, trasformando quello che doveva essere un semplice chiarimento sul suo futuro in AEW in un momento decisamente teso e parecchio sopra le righe. Anna Jay era andata in diretta per mettere a tacere le tante voci circolate online riguardo al suo contratto e alla sua permanenza in AEW. Fin dall’inizio ha chiarito che gran parte di ciò che si legge sui social non corrisponde alla realtà: “Non è nulla di grave, ma online stanno girando tante cose e la maggior parte non sono vere”. La wrestler ha poi spiegato che le indiscrezioni potrebbero provenire da una persona che lavorava con lei in passato, ma che non fa più parte del suo team da diversi mesi: “A quanto pare la fonte sarebbe qualcuno con cui lavoravo, ma non collabora più con me già da qualche mese.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Jack Perry contro Sean Ross Sapp, lo scontro durante la live Twitch di Anna Jay

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