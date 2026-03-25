Durante una trasmissione su una radio locale, un giornalista napoletano ha commentato le recenti decisioni tecniche di un allenatore di calcio. Ha affermato che l’allenatore ha influenzato negativamente il calcio, specificando che il motivo non riguarda lo stile di gioco adottato. La discussione si è concentrata sulle conseguenze delle scelte tecniche nel panorama calcistico nazionale.

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, è intervenuto in diretta su 'Radio Crc' per commentare i principali temi della Serie A al termine della 30^ giornata. In particolare, si è espresso in modo simpatico sull'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, reo secondo lui di aver 'rovinato il calcio' per il suo modo di esprimersi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Dovrei maledire al cielo quel toscanaccio di Massimiliano Allegri, perché ha rovinato il calcio, ma non tanto per il suo modo di giocare, ma per il suo modo di esprimersi. Essendo lui un appassionato di ippica, ha cognato un'espressione che ormai la fa da padrona, anzi è l'unica che si usa, la famosa vittoria di cortomuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chiariello: “Allegri ha rovinato il calcio, ma non per il suo modo di giocare…”

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