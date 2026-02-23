F1 disastro in Aston Martin | Adrian Newey contro la Honda

Adrian Newey ha criticato duramente la collaborazione tra Aston Martin e Honda, ritenendo che il progetto abbia già evidenziato problemi fin dall'inizio. La causa principale risiede nelle difficoltà di integrare i nuovi componenti con le vetture attuali, compromettendo le prestazioni. Le prime prove in pista hanno mostrato limiti evidenti, costringendo il team a rivedere le strategie. La questione rimane aperta mentre gli appassionati attendono sviluppi concreti.

Un progetto nato sotto cattivi auspici. Il Mondiale di Formula 1 del 2026 porta con sé numerosi spunti di riflessione. Il cambio epocale su vetture e power unit sta alimentando un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori e, dal punto di vista dei piloti, il grado di soddisfazione per questo mutamento di spartito appare piuttosto limitato. La gestione delle nuove monoposto non convince e, come ammesso dallo spagnolo Fernando Alonso ai microfoni di Sky Sport, l’importanza del pilota rischia di essere ridimensionata rispetto alla necessità di disporre di “energia” nel propulsore, sfruttando al massimo le capacità di ricarica dal punto di vista elettrico. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Aston Martin di Adrian Newey non è ancora pronta: debutto rinviato ancora nei test F1 2026L'Aston Martin di Adrian Newey non partecipa ancora ai test F1 2026 a Barcellona, a causa di un ritardo nello sviluppo.

Aston Martin svela la nuova livrea della AMR26 firmata Adrian NeweyAston Martin ha presentato la nuova livrea della AMR26, progettata da Adrian Newey.

Ralf Schumacher Slams Lance Stroll: Is It Time for Aston Martin to Face Reality

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Disastro Aston Martin, media spagnoli furiosi: A Melbourne il problema sarà il 107%; Formula 1 | Disastro Aston Martin: fine dei test in anticipo e frustrazione alle stelle; F1: Sull'orlo del disastro? Aston Martin corre già un grosso rischio prima di Melbourne nonostante l'effetto Newey; F1, la monoposto di Newey è un disastro? Forse stavolta è andata bene a Ferrari...

Disastro Aston Martin, media spagnoli furiosi: A Melbourne il problema sarà il 107%Le enormi difficoltà che sta incontrando la scuderia diretta da Adrian Newey non stanno passando inosservate sulle tv e sui giornali iberici ... formulapassion.it

Ferrari, l'Aston Martin è un disastro: il mancato approdo di Newey a Maranello fa meno maleDopo la delusione dei primi test in Bahrain il progetto Aston Martin firmato Adrian Newey è in salita. E a Maranello si può tirare un sospiro di sollievo ... sport.virgilio.it

#WEC | Drudi confermato sulla Aston Martin-Heart of Racing, arrivano Barrichello e Adam x.com

| PRIMA DELLA PISTA Test complicati per Aston Martin La partnership con Honda parte in salita: pochi chilometri, problemi alla power unit e sviluppo rallentato. Il nodo è chiaro: senza affidabilità non si libera il potenziale del telaio firmato Newey. - facebook.com facebook