La Polizia di Stato ha deciso di sospendere per dieci giorni l’attività di un bar situato vicino a via Maria Santissima delle Salette ad Adrano, a seguito di una violenta lite avvenuta nei pressi del locale. La misura, adottata con un provvedimento ufficiale, mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza nel territorio. La decisione si inserisce in un contesto di interventi della questura per mantenere l’ordine pubblico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il provvedimento della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea per 10 giorni dell’attività di un bar situato nei pressi di via Maria Santissima delle Salette, ad Adrano. Il provvedimento è stato adottato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La decisione è stata emessa dal Questore di Catania, in applicazione dell’ art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), e notificata al titolare dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano. La lite violenta all’interno del locale. La chiusura dell’esercizio è collegata a un episodio avvenuto la sera del 25 aprile, quando all’interno del bar si è verificata una violenta discussione degenerata in scontro fisico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Adrano, sospesa per 10 giorni l’attività di un bar dopo una violenta lite

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