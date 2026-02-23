Aggressioni e attività di spaccio in un bar di Venezia licenza sospesa per 15 giorni dopo le segnalazioni

Un episodio di violenza e sospetto spaccio ha portato alla sospensione della licenza di un bar a Venezia. Le autorità hanno deciso di chiudere il locale per 15 giorni, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni dai residenti. Le indagini hanno evidenziato comportamenti sospetti e situazioni di rischio all’interno del locale. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza nella zona, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli nelle prossime settimane.

Un bar nel centro storico di Venezia è stato destinatario della sospensione della licenza e resterà chiuso per 15 giorni. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla presenza di episodi di violenza e spaccio di stupefacenti segnalati dalle forze dell’ordine. Sospesa una licenza a Venezia La decisione di sospendere la licenza dell’attività commerciale è stata presa a seguito di una serie di controlli e segnalazioni effettuate dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Venezia e dalle pattuglie della Squadra Volanti della Questura. Gli accertamenti hanno evidenziato che il locale era diventato un punto di ritrovo per soggetti considerati socialmente pericolosi e, secondo quanto emerso, anche un possibile centro di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Licenza sospesa per 15 giorni a un bar di Conversano: “Ritrovo di pregiudicati e spacciatori”Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sospeso per 15 giorni la licenza di un bar nel centro di Conversano, a causa della presenza di pregiudicati e spacciatori tra i clienti abituali.

La licenza del bar Paladin Giuseppina di Milano è stata sospesa per 15 giorni, era ritrovo di pregiudicatiLa licenza del Bar Paladin Giuseppina di Milano è stata sospesa per 15 giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Prevenire la violenza sugli operatori sanitari: un impegno condiviso; Aggressioni in sanità. Nuovo episodio al Parini di Aosta; Aggressioni e ricatti sui social, misure cautelari per cinque maranza minorenni; Aggressione al personale scolastico: responsabilità, obblighi di denuncia, il DVR. L’analisi.

Pestaggi e aggressioni di gruppo tra minorenni, maxi operazione dei carabinieri a Cagliari: 14 perquisizioniPestaggi e aggressioni di gruppo tra minorenni, maxi operazione dei carabinieri a Cagliari: 14 perquisizioni - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it

Vulture Melfese (PZ), arrestato 43enne per minacce e aggressioni all’ex conviventeVulture Melfese (PZ), arrestato un 43enne accusato di aggressioni e minacce all’ex convivente. Disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. Coinvolta anche la madre, denunciata. trmtv.it

I due uomini sono stati bersaglio di vili atti intimidatori e aggressioni durante lo svolgimento della propria attività lavorativa - facebook.com facebook

Aggressione nell’attività commerciale: arresto nel Vulture Melfese per violenze contro l’ex convivente x.com