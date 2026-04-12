Incendiato il portone di un ambulatorio medico a Rosarno | Gesto vile
Nella notte di venerdì, ignoti hanno dato alle fiamme il portone di un ambulatorio medico a Rosarno, causando danni all’ingresso dell’edificio. L’attacco è stato rivolto contro un medico di base presente nella struttura. La procura di Palmi ha aperto un’indagine sul fatto, che è stato definito come un gesto vile e grave. Attualmente, sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per identificare i responsabili.
Grave e violento atto indirizzato contro un medico di base a Rosarno. Nella notte di venerdì scorso ignoti hanno dato alle fiamme l'ingresso dell'ambulatorio del dottore Aldo Ingegnere: sul fatto sta indagando la procura di Palmi, che ha avviato un'inchiesta.A seguito del grave episodio, il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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