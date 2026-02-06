Attentato suicida in una moschea di Islamabad uccide 31 fedeli durante la preghiera del venerdì

Questa mattina a Islamabad, durante la preghiera del venerdì, un attentato suicida ha colpito una moschea. L’esplosione ha causato almeno 31 morti e 169 feriti, molti dei quali in condizioni gravi. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili e capire cosa abbia spinto l’attentatore a compiere questo gesto. La città si trova sotto shock, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza.

L'attacco è stato compiuto questa mattina nella capitale pakistana durante la preghiera del venerdì: il bilancio è di almeno 31 morti e 169 feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni.

