Fiaccolata sugli sci contro l’Islam e la sharia al Passo del Tonale l’ultima trovata della Lega | il video

“Si scia senza sharia”. Dietro la scritta i mezzibusti delle tre esponenti della Lega con casco e maschera, sullo sfondo il profilo delle montagne innevate. Sopra la scritta sharia, un paio di sci incrociati a formare una X. La locandina con cui le europarlamentari del Carroccio Silvia Sardone, Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint hanno promosso la “fiaccolata contro l’Islam radicale” sembrava ai più uno scherzo. E invece no. E invece sabato 21 febbraio decine di persone sono scese dalla pista Valena, al Passo del Tonale, con le torce di colore verde, bianco e rosso. Con loro c’erano la vicesegretaria del partito di Matteo Salvini, Sardone, e l’ex candidata alla Regione Toscana, Ceccardi, che dopo la discesa hanno tenuto una specie di conferenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

