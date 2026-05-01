Addio plastica | l’UE impone nuovi vincoli per ridurre i rifiuti
Dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore nuove norme dell'Unione Europea sul regolamento PPWR, che mirano a diminuire la quantità di rifiuti prodotti dagli imballaggi. Queste misure stabiliscono limiti più stringenti sull’uso di plastica e prevedono obblighi per i produttori di imballaggi di adottare soluzioni più sostenibili. La normativa si inserisce in un piano più ampio di riduzione dei rifiuti e di promozione di pratiche più ecocompatibili.
? Cosa sapere L'UE impone il regolamento PPWR per ridurre i rifiuti da imballaggio dal 12 agosto 2026.. Obiettivo riduzione rifiuti pro-capite del 5% entro il 2030 e del 15% entro il 2040.. L’Unione Europea impone nuovi vincoli al settore dei contenitori e degli imballaggi con il regolamento PPWR, che entrerà in vigore il 12 agosto 2026 per frenare l’accumulo di rifiuti plastici. Il quadro normativo europeo si prepara a una trasformazione radicale della gestione dei materiali. I dati relativi all’anno 2021 rivelano un volume di scarti da imballaggio pari a 84,3 milioni di tonnellate, una massa che corrisponde a circa 189 chili prodotti da ogni singolo cittadino dell’Unione nell’arco di dodici mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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