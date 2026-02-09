Addio a bustine di zucchero di plastica nei bar l' ennesima decisione dell' Ue che interviene sui dettagli e non sui problemi reali

L'Unione Europea ha deciso di eliminare le bustine di zucchero di plastica nei bar, un'ulteriore misura che sembra concentrarsi sui dettagli invece di affrontare i problemi più importanti. La novità ha già fatto discutere: molti cittadini si chiedono se davvero questa scelta porti benefici concreti, o se sia solo un intervento simbolico. Intanto, in Italia si ricorda come nel 2004 si recepì una direttiva europea che portò all'addio alle zuccheriere nei locali pubblici, segnando un'altra tappa di questa lunga battaglia tra regolamentazione e abitudini quotid

È difficile che i cittadini apprezzino istituzioni che non sanno dare risposte a problemi percepiti come pressanti (come la difesa comune), ma che invece intervengono nei dettagli dei loro consumi Vi ricordate quando c'erano le zuccheriere nei bar? Nel 2004 l'Italia recepì una direttiva europ.

