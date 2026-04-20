Il Senato ha approvato il decreto PNRR con 101 voti favorevoli, 62 contrari e 2 astenuti, introducendo nuove regole per i prodotti in plastica. La legge mira a fermare i falsi riutilizzabili, imponendo test più rigorosi per distinguere la plastica realmente riutilizzabile da quella monouso. Questa decisione riguarda specificamente i materiali plastici che vengono pubblicizzati come riutilizzabili, ma che in realtà potrebbero essere monouso mascherati.

Il Senato ha dato il via libera al decreto PNRR (DL192026) con un voto di 101 favorevoli, 62 contrari e 2 astenuti, stabilendo finalmente norme ferree per distinguere la vera plastica riutilizzabile dai prodotti monouso mascherati. La nuova legge di 40 articoli introduce parametri tecnici basati sul rapporto tra peso e dimensioni per garantire che piatti, posate e cannucce siano effettivamente progettati per durare nel tempo. La fine dell’era delle etichette ingannevoli e del vuoto normativo. Per un lungo periodo, il mercato della plastica è stato caratterizzato da una zona grigia normativa che permetteva la vendita di oggetti spacciati per riutilizzabili, ma che in realtà finivano nei rifiuti dopo pochissimi utilizzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop ai falsi riutilizzabili: il Senato impone nuovi test alla plastica

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