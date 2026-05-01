Addio Baselitz Genio dell’arte capovolta

E' scomparso a 88 anni il noto artista tedesco, famoso per le sue opere caratterizzate da immagini capovolte. La tecnica di Baselitz consisteva nel rappresentare soggetti rovesciati per modificare la percezione visiva degli osservatori. La sua morte segna la fine di una carriera lunga e influente, che ha lasciato un segno significativo nel panorama artistico internazionale. La sua figura rimane associata a uno stile distintivo e riconoscibile, che ha rivoluzionato alcuni aspetti della pittura contemporanea.

Nel mondo dell’arte a nessuno più di lui sono associate le immagini capovolte, una tecnica sperimentata per cambiare il modo in cui lo spettatore percepisce l’immagine: Georg Baselitz è morto a 88 anni lasciando una traccia indelebile in Germania, ma non solo. Un artista contemporaneo scomodo e anticonformista, che amava provocare, opporre resistenza e dire le cose come stanno. Nemmeno la sedia a rotelle ha frenato la sua voglia di creare, anche in tarda età. Dipingere al contrario era il suo marchio di fabbrica. Quanto l’artista e scultore fosse radicato nella regione d’origine e nella sua cultura – nonostante l’espulsione e il precoce...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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