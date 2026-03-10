Al Museo Novecento la grande mostra Baselitz dedicata a uno dei protagonisti assoluti dell’arte contemporanea

Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz. AVANTI!, una grande mostra dedicata a uno dei protagonisti assoluti dell’arte contemporanea, realizzata in collaborazione con lo studio dell’artista. Distribuita sui tre piani del museo, la mostra riunisce circa 170 opere, tra stampe, dipinti e sculture, restituendo la complessità e la radicalità di una ricerca che attraversa oltre sessant’anni di lavoro. Le opere selezionate raccontano la varietà dei temi affrontati dall’artista e ribadiscono la sua idea di arte come processo, trasformazione e gesto sovversivo, lontano da ogni forma di armonia rassicurante. Nato nel 1938 in Germania come Hans-Georg Kern e cresciuto tra le rovine della Seconda guerra mondiale, Baselitz fa della distruzione, financo della tragedia storica, culturale e sociale, una matrice fondante della propria opera. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

"Uno spazio di scambi e connessioni. Forme dell’arte contemporanea giapponese nella penisola italica", la mostra al Museo CrocettiVenerdì 20 febbraio alle ore 18:00 nel Museo Crocetti di Roma si inaugura la collettiva Uno spazio di scambi e connessioni.

Tra tailoring raffinato e nonchalance contemporanea, Jacob Elordi si conferma uno dei protagonisti assoluti dello stile maschile attualeTra tailoring raffinato e nonchalance contemporanea, Jacob Elordi si conferma uno dei protagonisti assoluti dello stile maschile attuale, capace di...

Aggiornamenti e notizie su Museo Novecento

Temi più discussi: Mostra Georg Baselitz al Museo Novecento di Firenze; Ottone Rosai. Poeta innanzitutto: la mostra al Museo Novecento; Gli amici intellettuali e la Firenze di Ottone Rosai al Museo Novecento; Gli amici intellettuali e la Firenze di Ottone Rosai in mostra al Museo Novecento.

‘Ottone Rosai. Poeta innanzitutto’, la nuova mostra al Museo Novecento di FirenzeIl Museo Novecento presenta la mostra Ottone Rosai. Poeta innanzitutto, in programma dal 7 marzo al 4 ottobre 2026. La mostra prende avvio dal confronto tra i dipinti del Lascito Rosai e le opere de ... 055firenze.it

Gli amici intellettuali e la Firenze di Ottone Rosai in mostra al Museo NovecentoLa rassegna Ottone Rosai. Poeta innanzitutto, in programma dal 7 marzo al 4 ottobre, valorizza aspetti meno considerati del grande artista ... intoscana.it

Il Giorno: Museo del Novecento, sei capolavori della collezione raccontati nella lingua dei segni Museo del Novecento - facebook.com facebook

Gli amici intellettuali e la Firenze di Ottone Rosai al Museo Novecento. Rassegna 'Poeta innanzitutto' valorizza aspetti meno considerati del grande artista #ANSA x.com