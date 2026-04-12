Artemisia Gentileschi | il genio che dominò il mercato dell’arte

Nel Seicento, l’arte viene rivoluzionata da un’artista che si distingue per il suo approccio diretto e realistico. Le sue opere ritraggono figure storiche e mitologiche senza idealizzazioni, mostrando una visione cruda e potente della realtà. La sua produzione artistica ha influenzato il mercato dell’arte dell’epoca, portando a un riconoscimento crescente e alla conquista di uno spazio importante nel panorama artistico.

La pittura del Seicento viene scossa dalla forza brutale di una visione che rifiuta ogni decoro, dove la figura di Cleopatra non viene trasformata in un simbolo di bellezza tragica, ma restituita nella sua cruda realtà fisica. Artemisia, nata a Roma nel 1593 come figlia di Orazio, rompe gli schemi della rappresentazione classica non attraverso il dolore personale, ma tramite una capacità tecnica che trasforma il corpo umano in un campo di verità psicologica e carne vulnerabile. Oltre il trauma: la gestione professionale di una carriera senza precedenti. Spesso la narrazione storica si è concentrata esclusivamente sulla ferita privata dell’artista, cercando di spiegare la sua opera solo attraverso il filtro del processo subito e della violenza vissuta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artemisia Gentileschi: il genio che dominò il mercato dell’arte Da Artemisia Gentileschi a Margaret Keane, da Elsa von Freytag-Loringhoven a Judith Leyster. Artiste in un mondo maschile, sono state spesso tradite dalla storia dell'arte che ha attribuito a uomini lo loro opere: per pregiudizio, o per opportunismoDefinita da Artnet come “la più grande riscoperta artistica del secolo”, Michaelina Wautier è stata ignorata molto a lungo. Asta record a New York per il dipinto fiorentino di Artemisia GentileschiFirenze, 5 febbraio 2026 – Artemisia Gentileschi da record alle aste di New York. Artemisia Gentileschi: alcune opere d'arte