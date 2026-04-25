A Catanzaro, ieri si è svolto il funerale di Anna Democrito e dei suoi due figli, Giuseppe e Nicola. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno espresso il loro cordoglio. La città ha salutato le vittime con un abbraccio collettivo, in seguito alla tragedia che ha colpito la comunità nei giorni scorsi. La salma è stata accompagnata al cimitero in un corteo silenzioso.

AGI - L'abbraccio di tutta la città ha accompagnato l'addio ad Anna Democrito e ai figlioletti Giuseppe e Nicola, scomparsi nell'immensa tragedia che nei giorni scorsi ha sconvolto la città di Catanzaro. In un clima di profonda commozione oggi pomeriggio si sono svolti i funerali delle tre vittime, ai quali ha partecipato anche il marito e papà Francesco Trombetta, rientrato da Genova, dov'è ricoverata la terza figlioletta, Mara Luce, che lotta tra la vita e la morte all' ospedale Gaslini. Struggente il dolore di Francesco, che per tutto il tempo della liturgia sta in ginocchio o comunque accanto ai feretri in una celebrazione che ha radunato moltissima gente in una Basilica dell'Immacolata raramente così piena.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Catanzaro, l'addio ad Anna e ai due figli

Notizie correlate

Tragedia a Catanzaro: Anna Democrito si lancia dal terzo piano con i tre figli. Morti due bambini, una è gravissima: “Un dolore immenso”Si getta dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli: tragedia nella notte a Catanzaro, in Calabria.

Madre si getta dal balcone insieme ai tre figli a Catanzaro: muore con i due bambini, la terza è graveUna madre di 46 anni si è lanciata nella notte da un balcone con i tre figli a Catanzaro, morendo sul colpo insieme ai due bambini di 4 mesi e 4...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Catanzaro, tra Liberazione e lutto: la deposizione della corona e l’addio ad Anna e ai suoi figli; L’amore silenzioso della comunità. Parte il lungo e struggente addio di Catanzaro ad Anna e ai suoi angeli; Catanzaro, il giorno dell’addio ad Anna, Giuseppe e Nicola; Addio Catanzaro, la Rai riparte dalla Sicilia: L’Anno che Verrà 2027 si farà a Palermo.

Catanzaro, l'addio ad Anna e ai due figliAGI - L'abbraccio di tutta la città ha accompagnato l'addio ad Anna Democrito e ai figlioletti Giuseppe e Nicola, scomparsi nell'immensa tragedia che nei giorni scorsi ha sconvolto la città di Catanza ... agi.it

L’addio ad Anna e i suoi figli a Catanzaro: Trasformare il dolore in cura reciproca - VideoCatanzaro - Catanzaro – E’ un dolore muto e indicibile quello che porta addosso papà Francesco: neanche per un istante durante i funerali oggi si ... lametino.it

“La bara scura seguita da due bare bianche: le immagini della camera ardente a Catanzaro”. Fonte: TeleEuropa - facebook.com facebook

Donna si getta con i figli, a Catanzaro è il giorno del dolore. Ai funerali il padre inginocchiato vicino ai tre feretri. La figlia ancora in rianimazione #ANSA x.com