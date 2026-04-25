A Catanzaro, il 25 aprile si è svolto un lutto collettivo dopo la morte di una donna e dei suoi due figli. La città ha assistito a momenti di grande commozione mentre amici e cittadini si sono riuniti per rendere omaggio alle vittime. La notizia ha suscitato tristezza e cordoglio tra la popolazione, che ha espresso il suo dolore attraverso silenziosi ricordi e gesti di vicinanza.

"Quest'anno - ha detto De Rosa - la nostra comunità è particolarmente colpita, il nostro primo pensiero va ai familiari e ai due bambini scomparsi, insieme a un appello alla speranza per Maria Luce, affinchè possa farcela. Questo dà un senso particolare a questa giornata, che è una giornata straordinaria per la nostra Repubblica: i valori nati dalla Resistenza sono alla base della nostra Costituzione e rappresentano il punto da cui ripartire per costruire un Paese migliore. E' fondamentale trasmettere questi principi alle giovani generazioni, affinchè possano coltivare ideali di pace in un mondo ancora segnato da troppi conflitti. Il 25 aprile deve essere la festa di tutti, un momento di unità che - ha concluso il prefetto di Catanzaro - non divide ma unisce, nel segno dei valori su cui è stato costruito il nostro Paese".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Catanzaro, il commosso addio ad Anna e ai due figli

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