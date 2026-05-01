Addio a Mauro giovane papà di 47 anni

A Castel di Lama, la comunità piange la scomparsa di Mauro Viviani, un uomo di 47 anni. È deceduto ieri all’ospedale Mazzoni, dove era stato ricoverato nelle ultime ore. La notizia ha suscitato commozione tra amici e familiari, che si sono radunati per ricordarlo. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause del decesso.

Castel di Lama (Ascoli), 1 maggio 2026 – Castel di Lama è avvolta dal dolore per la scomparsa di Mauro Viviani, giovane papà morto ieri all’ospedale Mazzoni all’età di 47 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nella cittadina, suscitando profonda commozione tra amici, parenti e conoscenti. Una tragedia che ha colpito tutti quanti lo conoscevano. Mauro, conosciuto da tutti con il soprannome affettuoso di “St’Co’”, era infatti una persona benvoluta. In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e cordoglio apparsi sui social, segno dell’affetto che lo circondava. Tanti lo ricordano come un uomo semplice e sempre disponibile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Mauro, giovane papà di 47 anni Notizie correlate Papà aggredito e picchiato dal figlio (durante un'accesa discussione): arrestato un uomo di 47 anniÈ successo a Cesate, hinterland nord di Milano, nella mattinata di lunedì 30 marzo. Leggi anche: Muore mamma di 47 anni e lascia tre figli, addio a Sara Benassi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Addio a Mauro, giovane papà di 47 anni; Cerveteri in lutto: addio a Mauro Casali, padre di Damiano, che trasformò il dolore in speranza; L'addio a Paolo Di Mauro, fondatore di Cava Storie; Livorno, perde i genitori a distanza di 24 ore: addio a Mauro Falleni e Carla Fiorini. Cerveteri in lutto: addio a Mauro Casali, padre di Damiano, che trasformò il dolore in speranzaIl sindaco Gubetti lo ricorda come presenza costante che ha trasformato il dolore in sostegno per la comunità; funerali lunedì 27 aprile. civonline.it Addio a Mauro Michetti, il lutto di Alberghiero e associazione cuochiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Mattia Perin verso l'addio dopo 5 anni di fila alla Juve Il portiere vuole giocare di più, secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira Quest'anno si è alternato con Di Gregorio, ma ha giocato appena 13 gare. Tra il 2018 e il 2020 la prima parentesi bianconera, - facebook.com facebook È morto Franco Botto, addio al volto dello spot del 'Tonno Insuperabile' x.com