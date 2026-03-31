Durante un'accesa discussione, un uomo di 47 anni ha aggredito e picchiato il padre anziano. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo con l'accusa di maltrattamenti aggravati. L'episodio si è verificato in un'abitazione privata e ha portato all'arresto immediato del soggetto coinvolto.

È successo a Cesate, hinterland nord di Milano, nella mattinata di lunedì 30 marzo. La vittima delle violenze è un anziano di 80 anni Prima la lite e le botte contro il padre anziano, poi le manette. Un uomo di 47 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti aggravati. È successo a Cesate (hinterland nord di Milano) nella mattinata di lunedì 30 marzo. Tutto è iniziato con le prime luci dell’alba quando il 47enne, in stato psicofisico alterato, ha inveito contro il padre 80enne. La discussione si è trasformata in una aggressione durante la quale il 47enne ha percosso l’anziano provocandogli lesioni a un braccio, zigomo e testa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Papà aggredito e picchiato dal figlio (durante un'accesa discussione): arrestato un uomo di 47 anni

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