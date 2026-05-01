Acqua gratis per tutti ma solo per due giorni

L’amministrazione comunale di Seveso ha annunciato che, per due giorni, l’acqua sarà gratuita per tutti i cittadini. La comunicazione è stata diffusa attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune. La misura riguarderà esclusivamente il territorio di Seveso e durerà solamente per un breve periodo di tempo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di distribuzione o sulle eventuali motivazioni di questa iniziativa.

Acqua gratis per tutti. Ma solo per due giorni. E solo a Seveso. È l’amministrazione comunale che lo annuncia con un post sulla pagina Facebook istituzionale.“In occasione del Calendimaggio – si legge - BrianzAcque fa un regalo a tutti i sevesini e a tutti coloro che parteciperanno alla festa.🔗 Leggi su Monzatoday.it Multi SubHe Was a Fake Robber. Then He Found a Real Crime. Notizie correlate Due giorni senza acqua per un intervento straordinario sulla condotta, le raccomandazioni di Aca: "Seguite solo le comunicazioni ufficiali"Una comunicazione ufficiale di Aca spa fornisce, oltre alle indicazioni già diffuse dai Comuni, le informazioni utili per affrontare una due giorni... Leggi anche: Nxt, il concerto del 1° maggio «raddoppia»: due giorni di musica gratis Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Trento inaugurata la nuova Casa dell’acqua in piazza Fiera: erogazione gratuita di naturale e frizzante nel segno dell'ambiente; Le 30 migliori sorgenti termali e piscine geotermiche d'Islanda; Trento, arriva la casa dell'acqua: frizzante, naturale e gratis. Ma i baristi temono il crollo delle vendite di bottigliette; Carbonara, al centro Leo dell'Acqua corsi gratis di ginnastica posturale e dolce: ecco come iscriversi. Acqua gratis nei locali per chi arriva con la borracciaCi sono anche alcuni esercizi commerciali di Falconara nella rete del progetto ‘L’acqua non va per l’insù’, promosso da Ata Rifiuti con il sostegno di Viva Servizi, cui il Comune di Falconara ha ... ilrestodelcarlino.it Acea: acqua gratis, pagano gli utenti. Per i nuovi distributori spesi 3 milioniE’ stata attivata la Casa dell’acqua al Colosseo. Si tratta del settimo erogatore, cosiddetto hi-tech, installato a Roma, per distribuire acqua microfiltrata naturale o gassata (tramite bombola di ... affaritaliani.it Energia dal sole per acqua calda GRATIS (o quasi) Con il solare termico puoi produrre acqua calda sfruttando il sole… e con gli incentivi risparmi subito! Con il Conto Termico 3.0 potrai ricevere fino al 65% di rimborso con un investimento ridotto. Perché scegl - facebook.com facebook