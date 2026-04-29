Nxt il concerto del 1° maggio raddoppia | due giorni di musica gratis

Il concerto del primo maggio a Bergamo si svolgerà su due giorni, il 1° e il 2 maggio, con musica gratuita. L’evento si terrà in piazzale degli Alpini, nel centro cittadino, dove saranno allestiti due palchi per le esibizioni. L’iniziativa prevede momenti di intrattenimento e festa, con musica dal vivo prevista per entrambe le giornate. Le attività sono organizzate con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e visitatori.

L’APPUNTAMENTO. Due giornate di musica e di festa, venerdì e sabato - 1 e 2 maggio -, con ben due palchi in piazzale degli Alpini, in centro a Bergamo. Quest’anno il concerto del Primo Maggio a Nxt Bergamo «raddoppia», con una proposta che punta ad essere ancora più coinvolgente, per festeggiare insieme la Festa dei lavoratori. L’iniziativa è promossa da Nxt in collaborazione con Morla Bistrot e Le Notti di Mario, sempre a ingresso gratuito, dalle ore 15 alle 23. Come spiegano gli organizzatori «sarà un evento unico con dodici appuntamenti con la musica dal vivo suddivisi in due giorni». A partire dal primo pomeriggio il palco inizierà a colorarsi di luci, in un’alternanza di musica e generi che accompagneranno il pubblico fino a sera.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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