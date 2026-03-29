Bonea approvato il rendiconto 2025 | avanzo di oltre 1,8 milioni di euro

Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025, che mostra un avanzo di oltre 1,8 milioni di euro. Il Comune conferma di avere una situazione finanziaria solida e di non avere debiti accumulati. Questa decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui dati specifici.

Nella seduta del consiglio comunale del 27 marzo, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 del Comune di Bonea. Il documento ha superato positivamente la procedura volontaria di controllo preventivo del BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) per legalità e trasparenza, convalidato da Corte dei conti, Ministero dell’Economia e Finanze e Ministero dell’Interno. I risultati del consuntivo confermano la solidità della gestione finanziaria dell’ente. Il rendiconto 2025 si chiude con un avanzo complessivo pari a 1.865.337,81 euro e un avanzo libero, al netto di accantonamenti e quote vincolate, pari a 901.598,75 euro. L’avanzo registrato rappresenta una base importante per il futuro, permettendo di programmare nuovi interventi, rafforzare i servizi e investire nello sviluppo della comunità. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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