Acerrana-Manfredonia la terna arbitrale

Per la partita tra Acerrana e Manfredonia, valida per la 34ª giornata di Serie D, è stata designata una terna arbitrale. Il direttore di gara sarà il signor Francesco Passarotti, proveniente dalla sezione di Mantova. L'incontro si terrà domenica 3 maggio 2026 alle ore 15:00 presso lo stadio Arcoleo di Acerra.

Sarà il Sig. Francesco Passarotti della sezione di Mantova a dirigere la 34ª giornata di Serie D in programma domenica 03052026 alle ore 15:00 contro l’Acerrana allo stadio Arcoleo di Acerra. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti: Sig. Matteo Ventre della sezione di Rossano e dal Sig. Emanuele Galardo della sezione di Crotone. Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 20252026 IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Acerrana-Manfredonia, la terna arbitrale Notizie correlate Apertura vendita settore ospiti Acerrana – ManfredoniaApertura vendita Settore Ospiti Acerrana – Manfredonia Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che da giovedi 30 Aprile sarà attiva... Leggi anche: Manfredonia, per la salvezza battere il fanalino di coda Acerrana. Ma anche con un pari… Una raccolta di contenuti Manfredonia-Acerrana 2-1: Samb illude, Gianfreda e Caputo la ribaltano nella ripresaL'Acerrana si porta in vantaggio dopo dieci minuti, e spreca nella ripresa il raddoppio. Poi prima Gianfreda e poi Caputo nel finale guidando il Manfredonia alla rimonta. Al Miramare, la trasferta ... ilmattino.it Manfredonia-Acerrana 1-0, una rete di Urain condanna i granataSono i campani a rendersi per prima pericolosi al 19' con Boccia che segna ma il direttore di gara annulla per un fallo. Poi, al 30' Urain per i pugliesi riceve palla e con un diagonale mette la palla ... ilmattino.it